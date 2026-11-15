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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 13

Tim ponovno istražuje ubojstvo grafitera iz 1983. koji je umro nakon što mu je sprej-boja prisilno ubrizgana u grlo. Istodobno Valens pokušava saznati više o napadu na svoju majku, dok Lilly dobiva nove pravne probleme.

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  • Sezona 7

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