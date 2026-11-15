Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Tim ponovno istražuje ubojstvo grafitera iz 1983. koji je umro nakon što mu je sprej-boja prisilno ubrizgana u grlo. Istodobno Valens pokušava saznati više o napadu na svoju majku, dok Lilly dobiva nove pravne probleme.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:14
9. epizoda
Tim istražuje smrt srednjoškolskog prvaka u debatiranju Lukea Cronina iz 1999., koja je tada proglašena samoubojstvom. Novi dokazi pokazuju da je njegova smrt možda bila namještena, pa detektivi ponovno ispituju njegove školske kolege i trenera.
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42:16
11. epizoda
Istraga se vraća na ubojstvo vojnog regrutera Mikea Donleyja iz 2005., koji je ubijen samo dva dana prije odlaska u Irak. Novi svjedok otkriva moguću povezanost žrtve s pljačkom u problematičnom dijelu grada.
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42:13
12. epizoda
Tijelo privatnog istražitelja Harryja Dentona pronađeno je u temeljima srušene zgrade, gotovo 36 godina nakon njegova nestanka. Detektivi otkrivaju da je istraživao nestanak tinejdžerice i da je prije smrti saznao opasne informacije o svojim klijentima.
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