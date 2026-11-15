Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Istražuje se smrt mlade cirkuske umjetnice Mije Romanov iz 1971., koja je poginula nakon pada tijekom opasne točke. Novi dokaz sugerira da njezin pad nije bio nesretan slučaj. Lilly se istodobno suočava s ozbiljnim problemima zbog sukoba s Moeom.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:16
11. epizoda
Istraga se vraća na ubojstvo vojnog regrutera Mikea Donleyja iz 2005., koji je ubijen samo dva dana prije odlaska u Irak. Novi svjedok otkriva moguću povezanost žrtve s pljačkom u problematičnom dijelu grada.
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42:13
12. epizoda
Tijelo privatnog istražitelja Harryja Dentona pronađeno je u temeljima srušene zgrade, gotovo 36 godina nakon njegova nestanka. Detektivi otkrivaju da je istraživao nestanak tinejdžerice i da je prije smrti saznao opasne informacije o svojim klijentima.
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42:14
13. epizoda
Tim ponovno istražuje ubojstvo grafitera iz 1983. koji je umro nakon što mu je sprej-boja prisilno ubrizgana u grlo. Istodobno Valens pokušava saznati više o napadu na svoju majku, dok Lilly dobiva nove pravne probleme.
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