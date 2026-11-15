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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 14

Istražuje se smrt mlade cirkuske umjetnice Mije Romanov iz 1971., koja je poginula nakon pada tijekom opasne točke. Novi dokaz sugerira da njezin pad nije bio nesretan slučaj. Lilly se istodobno suočava s ozbiljnim problemima zbog sukoba s Moeom.

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  • Sezona 7

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