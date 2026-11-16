Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 15

Detektivi ponovno otvaraju slučaj muškarca koji je poginuo 2008., nakon što se njegova bivša zaručnica treba udati za Scottyjeva prijatelja. Tim pokušava utvrditi je li žena doista odgovorna za njegovu smrt ili je bila nepravedno označena kao ubojica.

Prikaži više
Dostupno još 2 dana
Nastavi
Gledaj S7/E15
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 7

Slični sadržaji

Dr. House
Dobar i loš murjak
Castle
Chicago P.D.
Djevojke na zadatku
Zatvorenik
Na dužnosti
Inspektor Rex
Zaokret
Vera
Plima i oseka
Odrasli
Veličanstveni duo
Nasljedstvo
Došljaci iz prošlosti
Oglas