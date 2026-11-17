Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 1 dan
Slučaj ubojstva Micka Malonea, radnika na dokovima koji je 1986. ubijen nakon što je počeo nastupati kao profesionalni hrvač, ponovno se otvara kada se pronađe oružje korišteno u zločinu. U međuvremenu Valens tajno prati trag koji bi ga mogao dovesti do čovjeka odgovornog za napad na njegovu majku.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:14
13. epizoda
Tim ponovno istražuje ubojstvo grafitera iz 1983. koji je umro nakon što mu je sprej-boja prisilno ubrizgana u grlo. Istodobno Valens pokušava saznati više o napadu na svoju majku, dok Lilly dobiva nove pravne probleme.
Dostupno još samo danas
42:13
14. epizoda
Istražuje se smrt mlade cirkuske umjetnice Mije Romanov iz 1971., koja je poginula nakon pada tijekom opasne točke. Novi dokaz sugerira da njezin pad nije bio nesretan slučaj. Lilly se istodobno suočava s ozbiljnim problemima zbog sukoba s Moeom.
Dostupno još samo danas
42:13
15. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj muškarca koji je poginuo 2008., nakon što se njegova bivša zaručnica treba udati za Scottyjeva prijatelja. Tim pokušava utvrditi je li žena doista odgovorna za njegovu smrt ili je bila nepravedno označena kao ubojica.
Dostupno još 1 dan
42:14
16. epizoda
Slučaj ubojstva Micka Malonea, radnika na dokovima koji je 1986. ubijen nakon što je počeo nastupati kao profesionalni hrvač, ponovno se otvara kada se pronađe oružje korišteno u zločinu. U međuvremenu Valens tajno prati trag koji bi ga mogao dovesti do čovjeka odgovornog za napad na njegovu majku.
Dostupno još 1 dan