Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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FBI agentica Diane Yates traži pomoć detektiva jer se čini da se nakon gotovo tri desetljeća ponovno pojavio serijski ubojica. Njegov način ubojstva povezan je s nekoliko neriješenih slučajeva, a istraga otkriva vezu s vlasnikom nekadašnjeg drive-ina.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:13
15. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj muškarca koji je poginuo 2008., nakon što se njegova bivša zaručnica treba udati za Scottyjeva prijatelja. Tim pokušava utvrditi je li žena doista odgovorna za njegovu smrt ili je bila nepravedno označena kao ubojica.
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42:14
16. epizoda
Slučaj ubojstva Micka Malonea, radnika na dokovima koji je 1986. ubijen nakon što je počeo nastupati kao profesionalni hrvač, ponovno se otvara kada se pronađe oružje korišteno u zločinu. U međuvremenu Valens tajno prati trag koji bi ga mogao dovesti do čovjeka odgovornog za napad na njegovu majku.
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42:14
17. epizoda
Vera nestaje nakon što postaje opsjednut starim slučajem požara iz 2006. Tim ga pokušava pronaći dok ponovno istražuje požar u kojem je jedna osoba izgubila život, a novi dokazi dovode u pitanje prvotnu presudu.
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