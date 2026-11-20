Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Lilly pokušava pronaći svoju nestalu sestru Christinu, koja je ovisna o drogama i nestala iz motelske sobe. Valens joj se pridružuje u potrazi, dok Jeffries istodobno dobiva novi trag u 17 godina starom slučaju ubojstva 15-godišnje Wande Johnson. Tim pokušava pronaći ubojicu i konačno donijeti pravdu njezinoj obitelji.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:14
19. epizoda
Lilly i FBI uspijevaju povezati više žrtava s istim serijskim ubojicom. Nakon što identificiraju osumnjičenog, tim pokušava zaštititi njegove moguće sljedeće mete i uhvatiti ga prije nego što ponovno ubije.
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41:50
21. epizoda
Tim ponovno otvara slučaj 17-godišnje Felicije Grant, koja je 1989. proglašena kraljicom maturalne večeri, a ubrzo nakon toga poginula u naletu automobila. Fotografije pronađene u starom fotoaparatu otkrivaju da možda nije riječ o nesreći. Istraga se usmjerava na njezina maturalnog kralja i druge učenike koji su bili povezani s njom. Istodobno Lilly dobiva zabrinjavajuće vijesti o svojoj sestri Christini.
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43:17
22. epizoda
Lilly pokušava pronaći svoju nestalu sestru Christinu, koja je ovisna o drogama i nestala iz motelske sobe. Valens joj se pridružuje u potrazi, dok Jeffries istodobno dobiva novi trag u 17 godina starom slučaju ubojstva 15-godišnje Wande Johnson. Tim pokušava pronaći ubojicu i konačno donijeti pravdu njezinoj obitelji.
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