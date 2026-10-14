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Zaokret

Br. epizoda: 2

Zaokret je humoristična serija o tri prijateljice koje odluče učiniti upravo ono što im psiholozi savjetuju da izbjegavaju – donijeti velike životne odluke usred krize srednjih godina. Suočene s neočekivanim izazovima i željom za srećom, kreću u hrabre promjene koje će im iz temelja preokrenuti živote. Hoće li uspjeti pronaći ljubav, zadovoljstvo i novi smisao života dok još imaju vremena za ostvarenje svojih snova?

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Smiješno Feel good Romantično

  • Sezona 1

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