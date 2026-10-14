Zaokret ,
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Zbog grižnje savjesti preživjele Amy gubi kontrolu i vjeruje da smrt vreba iza svakog ugla; odnos Jodie i njezina trenera poprima novo svjetlo nakon njezina herojskog čina; Sarah je na meti zlostavljanja jer se na novom poslu ne ponaša dovoljno ležerno.Prikaži više
Sezona 1Zaokret je humoristična serija o tri prijateljice koje odluče učiniti upravo ono što im psiholozi savjetuju da izbjegavaju – donijeti velike životne odluke usred krize srednjih godina. Suočene s neočekivanim izazovima i željom za srećom, kreću u hrabre promjene koje će im iz temelja preokrenuti živote. Hoće li uspjeti pronaći ljubav, zadovoljstvo i novi smisao života dok još imaju vremena za ostvarenje svojih snova?
21:50
1. epizoda
Nakon smrti prijateljice, tri prijateljice mijenjaju svoje živote nabolje. Amy odlučuje biti što bolja majka, Sarah napušta posao liječnice, a Jodie pokušava impresionirati svog trenera.
Dostupno još 3 dana