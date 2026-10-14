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Zaokret ,

Sezona 1 Epizoda 1

Nakon smrti prijateljice, tri prijateljice mijenjaju svoje živote nabolje. Amy odlučuje biti što bolja majka, Sarah napušta posao liječnice, a Jodie pokušava impresionirati svog trenera.

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Dostupno još 3 dana

  • Sezona 1

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  • Sezona 1