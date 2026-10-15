Zaokret ,
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Sarah se upušta u svijet spojeva i traži pomoć od Amy i Jodie kako bi provjerila ženu na koju je naišla putem aplikacije za upoznavanje; Amyin majčinski instinkt stavljen je na kušnju kada sazna da se Luke ne uklapa među drugu djecu.Prikaži više
Sezona 1Zaokret je humoristična serija o tri prijateljice koje odluče učiniti upravo ono što im psiholozi savjetuju da izbjegavaju – donijeti velike životne odluke usred krize srednjih godina. Suočene s neočekivanim izazovima i željom za srećom, kreću u hrabre promjene koje će im iz temelja preokrenuti živote. Hoće li uspjeti pronaći ljubav, zadovoljstvo i novi smisao života dok još imaju vremena za ostvarenje svojih snova?
21:50
1. epizoda
Nakon smrti prijateljice, tri prijateljice mijenjaju svoje živote nabolje. Amy odlučuje biti što bolja majka, Sarah napušta posao liječnice, a Jodie pokušava impresionirati svog trenera.
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20:42
2. epizoda
Zbog grižnje savjesti preživjele Amy gubi kontrolu i vjeruje da smrt vreba iza svakog ugla; odnos Jodie i njezina trenera poprima novo svjetlo nakon njezina herojskog čina; Sarah je na meti zlostavljanja jer se na novom poslu ne ponaša dovoljno ležerno.
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20:24
3. epizoda
Sarah izvlači Amy i Jodie u noćni provod pun ludorija; Amy se bori uskladiti krizu na poslu s novom posvećenošću majčinstvu; Jodie obuzima tjeskoba nakon što je poslala koketnu poruku Mattu, a nije dobila odgovor.
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