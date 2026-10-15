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Zaokret ,

Sezona 1 Epizoda 4

Sarah se upušta u svijet spojeva i traži pomoć od Amy i Jodie kako bi provjerila ženu na koju je naišla putem aplikacije za upoznavanje; Amyin majčinski instinkt stavljen je na kušnju kada sazna da se Luke ne uklapa među drugu djecu.

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Dostupno još 3 dana

  • Sezona 1

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