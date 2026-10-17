Zaokret - Sezona 1 - 7. epizoda

Zaokret ,
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Amy saznaje da je Coleenin stari broj mobitela dodijeljen novom korisniku. Sarah nastavlja izlaziti, no podsjećaju je da Brianu treba pomoć oko priprema za proslavu Lilinog prvog rođendana. Jodie pomaže Mattu pospremiti sobu.Prikaži više
Sezona 1Zaokret je humoristična serija o tri prijateljice koje odluče učiniti upravo ono što im psiholozi savjetuju da izbjegavaju – donijeti velike životne odluke usred krize srednjih godina. Suočene s neočekivanim izazovima i željom za srećom, kreću u hrabre promjene koje će im iz temelja preokrenuti živote. Hoće li uspjeti pronaći ljubav, zadovoljstvo i novi smisao života dok još imaju vremena za ostvarenje svojih snova?
21:50
1. epizoda
Nakon smrti prijateljice, tri prijateljice mijenjaju svoje živote nabolje. Amy odlučuje biti što bolja majka, Sarah napušta posao liječnice, a Jodie pokušava impresionirati svog trenera.
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20:42
2. epizoda
Zbog grižnje savjesti preživjele Amy gubi kontrolu i vjeruje da smrt vreba iza svakog ugla; odnos Jodie i njezina trenera poprima novo svjetlo nakon njezina herojskog čina; Sarah je na meti zlostavljanja jer se na novom poslu ne ponaša dovoljno ležerno.
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20:24
3. epizoda
Sarah izvlači Amy i Jodie u noćni provod pun ludorija; Amy se bori uskladiti krizu na poslu s novom posvećenošću majčinstvu; Jodie obuzima tjeskoba nakon što je poslala koketnu poruku Mattu, a nije dobila odgovor.
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20:13
4. epizoda
Sarah se upušta u svijet spojeva i traži pomoć od Amy i Jodie kako bi provjerila ženu na koju je naišla putem aplikacije za upoznavanje; Amyin majčinski instinkt stavljen je na kušnju kada sazna da se Luke ne uklapa među drugu djecu.
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19:49
5. epizoda
„Dan D”, godišnji blagdan koji su izmislile Sarah, Amy i Jodie, slavi važan trenutak iz serije „Beverly Hills, 90210”; unatoč Coleeninoj odsutnosti, Sarah brine hoće li se uspjeti vratiti u svijet spojeva s obzirom na svoje godine.
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20:39
6. epizoda
Amy saznaje da se Luke u školi izražava uvredljivim jezikom; Sarah i Brian shvaćaju da je Coleen s oboje podijelila pojedinosti za koje su mislili da su iznesene u povjerenju; Jodie se muči s postizanjem ciljane tjelesne težine.
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20:31
7. epizoda
Amy saznaje da je Coleenin stari broj mobitela dodijeljen novom korisniku. Sarah nastavlja izlaziti, no podsjećaju je da Brianu treba pomoć oko priprema za proslavu Lilinog prvog rođendana. Jodie pomaže Mattu pospremiti sobu.
Dostupno još 3 dana