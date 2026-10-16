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Zaokret ,

Sezona 1 Epizoda 5

„Dan D”, godišnji blagdan koji su izmislile Sarah, Amy i Jodie, slavi važan trenutak iz serije „Beverly Hills, 90210”; unatoč Coleeninoj odsutnosti, Sarah brine hoće li se uspjeti vratiti u svijet spojeva s obzirom na svoje godine.

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Dostupno još 3 dana

  • Sezona 1

21:50
Zaokret - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Nakon smrti prijateljice, tri prijateljice mijenjaju svoje živote nabolje. Amy odlučuje biti što bolja majka, Sarah napušta posao liječnice, a Jodie pokušava impresionirati svog trenera.
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20:42
Zaokret - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Zbog grižnje savjesti preživjele Amy gubi kontrolu i vjeruje da smrt vreba iza svakog ugla; odnos Jodie i njezina trenera poprima novo svjetlo nakon njezina herojskog čina; Sarah je na meti zlostavljanja jer se na novom poslu ne ponaša dovoljno ležerno.
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20:24
Zaokret - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Sarah izvlači Amy i Jodie u noćni provod pun ludorija; Amy se bori uskladiti krizu na poslu s novom posvećenošću majčinstvu; Jodie obuzima tjeskoba nakon što je poslala koketnu poruku Mattu, a nije dobila odgovor.
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20:13
Zaokret - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Sarah se upušta u svijet spojeva i traži pomoć od Amy i Jodie kako bi provjerila ženu na koju je naišla putem aplikacije za upoznavanje; Amyin majčinski instinkt stavljen je na kušnju kada sazna da se Luke ne uklapa među drugu djecu.
Dostupno još 2 dana
19:49
Zaokret - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

„Dan D”, godišnji blagdan koji su izmislile Sarah, Amy i Jodie, slavi važan trenutak iz serije „Beverly Hills, 90210”; unatoč Coleeninoj odsutnosti, Sarah brine hoće li se uspjeti vratiti u svijet spojeva s obzirom na svoje godine.
Dostupno još 3 dana
20:39
Zaokret - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Amy saznaje da se Luke u školi izražava uvredljivim jezikom; Sarah i Brian shvaćaju da je Coleen s oboje podijelila pojedinosti za koje su mislili da su iznesene u povjerenju; Jodie se muči s postizanjem ciljane tjelesne težine.
Dostupno još 3 dana

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