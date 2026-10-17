Zaokret - Sezona 1 - 8. epizoda

Zaokret - Sezona 1

Zaokret je humoristična serija o tri prijateljice koje odluče učiniti upravo ono što im psiholozi savjetuju da izbjegavaju – donijeti velike životne odluke usred krize srednjih godina. Suočene s neočekivanim izazovima i željom za srećom, kreću u hrabre promjene koje će im iz temelja preokrenuti živote. Hoće li uspjeti pronaći ljubav, zadovoljstvo i novi smisao života dok još imaju vremena za ostvarenje svojih snova?