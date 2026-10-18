Zaokret - Sezona 1 - 10. epizoda

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Zaokret ,

Sezona 1 Epizoda 10

Amy, Sarah i Jodie nalaze se, svaka za sebe, na različitim životnim raskrižjima te odlučuju privremeno ostaviti svoje probleme po strani kako bi proslavile Coleenin rođendan. Djevojke na zajednički izlazak nose Coleenin pepeo, no večer završava pravim kaosom.

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Dostupno još 3 dana

  • Sezona 1

20:24
Zaokret - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Sarah izvlači Amy i Jodie u noćni provod pun ludorija; Amy se bori uskladiti krizu na poslu s novom posvećenošću majčinstvu; Jodie obuzima tjeskoba nakon što je poslala koketnu poruku Mattu, a nije dobila odgovor.
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20:13
Zaokret - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Sarah se upušta u svijet spojeva i traži pomoć od Amy i Jodie kako bi provjerila ženu na koju je naišla putem aplikacije za upoznavanje; Amyin majčinski instinkt stavljen je na kušnju kada sazna da se Luke ne uklapa među drugu djecu.
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19:49
Zaokret - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

„Dan D”, godišnji blagdan koji su izmislile Sarah, Amy i Jodie, slavi važan trenutak iz serije „Beverly Hills, 90210”; unatoč Coleeninoj odsutnosti, Sarah brine hoće li se uspjeti vratiti u svijet spojeva s obzirom na svoje godine.
Dostupno još 1 dan
20:39
Zaokret - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Amy saznaje da se Luke u školi izražava uvredljivim jezikom; Sarah i Brian shvaćaju da je Coleen s oboje podijelila pojedinosti za koje su mislili da su iznesene u povjerenju; Jodie se muči s postizanjem ciljane tjelesne težine.
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20:31
Zaokret - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Amy saznaje da je Coleenin stari broj mobitela dodijeljen novom korisniku. Sarah nastavlja izlaziti, no podsjećaju je da Brianu treba pomoć oko priprema za proslavu Lilinog prvog rođendana. Jodie pomaže Mattu pospremiti sobu.
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20:39
Zaokret - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Kad jedan od Lukeovih nastavnika zamoli Amy da podijeli s njim lijekove na recept, uzvraća joj uslugu dobrim djelom, čime prisiljava Amy i Henryja na zataškavanje. Jodie se gotovo razotkrije pred Mattom. Sarah odlučuje reći „da” novim stvarima.
Dostupno još 2 dana
20:27
Zaokret - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Sarah i Jodie saznaju za skandaloznu stranicu jedne lokalne majke na platformi Fans Only te ih zaintrigira potencijalna financijska dobit. Budući da je iscrpljena time što Henry ne može držati ruke dalje od nje, Amy pokušava otkriti pravi razlog njegove promjene u ponašanju.
Dostupno još 3 dana
20:40
Zaokret - Sezona 1 - 10. epizoda

10. epizoda

Amy, Sarah i Jodie nalaze se, svaka za sebe, na različitim životnim raskrižjima te odlučuju privremeno ostaviti svoje probleme po strani kako bi proslavile Coleenin rođendan. Djevojke na zajednički izlazak nose Coleenin pepeo, no večer završava pravim kaosom.
Dostupno još 3 dana

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