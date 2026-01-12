Zbornica - Sezona 1 - 21. epizoda

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Zbornica ,

Sezona 1 Epizoda 21

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

20:50
Zbornica - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 8 dana
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20:23
Zbornica - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 9 dana
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20:19
Zbornica - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 10 dana
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21:00
Zbornica - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 11 dana
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20:33
Zbornica - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 12 dana
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20:17
Zbornica - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 13 dana
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20:43
Zbornica - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 14 dana
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20:27
Zbornica - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 15 dana
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20:48
Zbornica - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 16 dana
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22:15
Zbornica - Sezona 1 - 10. epizoda

10. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 17 dana
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21:14
Zbornica - Sezona 1 - 11. epizoda

11. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 18 dana
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20:48
Zbornica - Sezona 1 - 12. epizoda

12. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 19 dana
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23:21
Zbornica - Sezona 1 - 13. epizoda

13. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 21 dana
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20:52
Zbornica - Sezona 1 - 14. epizoda

14. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 22 dana
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20:17
Zbornica - Sezona 1 - 15. epizoda

15. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 22 dana
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21:13
Zbornica - Sezona 1 - 16. epizoda

16. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 23 dana
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20:24
Zbornica - Sezona 1 - 17. epizoda

17. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi.  Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.
Dostupno još 24 dana
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21:50
Zbornica - Sezona 1 - 18. epizoda

18. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi.  Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.
Dostupno još 25 dana
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20:24
Zbornica - Sezona 1 - 19. epizoda

19. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi.  Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.
Dostupno još 26 dana
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20:17
Zbornica - Sezona 1 - 20. epizoda

20. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi.  Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.
Dostupno još 27 dana
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21:51
Zbornica - Sezona 1 - 21. epizoda

21. epizoda

Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 28 dana
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