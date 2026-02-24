Zbornica - Sezona 2 - 17. epizoda

20. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi. Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.

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