Zbornica - Sezona 2 - 16. epizoda

Zbornica ,
Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?Prikaži više
Sezona 2'Zbornica' je duhovita srpska serija koja otkriva šta se događa iza zatvorenih vrata školskih zbornica – kada učenici i roditelji nisu prisutni. Kroz niz komičnih i svakodnevnih situacija, 'Zbornica' prati živote nastavnika, njihove međusobne odnose, sukobe, pomirenja i male drame koje se dešavaju daleko od učionica. Serija prikazuje profesore kao stvarne ljude – ranjive, duhovite, zabrinute i često djetinjasto znatiželjne. 'Zbornica' donosi toplu i zabavnu priču o ljudima koji, iako podučavaju druge, i sami još uvijek uče – o životu, kolegama i sebi.Žanr: komedija, humoristična serijaGlumci: Dejan Lutkić, Nebojša Ilić, Gordan KičićDržava: Srbija