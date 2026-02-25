Zbornica - Sezona 2 - 19. epizoda

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Zbornica ,

Sezona 2 Epizoda 19

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?

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Dostupno još 16 dana

  • Sezona 2

21:54
Zbornica - Sezona 2 - 2. epizoda

2. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još samo danas
20:49
Zbornica - Sezona 2 - 3. epizoda

3. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još samo danas
21:50
Zbornica - Sezona 2 - 4. epizoda

4. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 1 dan
19:58
Zbornica - Sezona 2 - 5. epizoda

5. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 2 dana
20:30
Zbornica - Sezona 2 - 6. epizoda

6. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 3 dana
22:19
Zbornica - Sezona 2 - 7. epizoda

7. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 4 dana
20:04
Zbornica - Sezona 2 - 8. epizoda

8. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 5 dana
20:59
Zbornica - Sezona 2 - 9. epizoda

9. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 6 dana
22:44
Zbornica - Sezona 2 - 10. epizoda

10. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 7 dana
20:10
Zbornica - Sezona 2 - 11. epizoda

11. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 8 dana
20:42
Zbornica - Sezona 2 - 12. epizoda

12. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 9 dana
22:18
Zbornica - Sezona 2 - 13. epizoda

13. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 10 dana
22:00
Zbornica - Sezona 2 - 14. epizoda

14. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 11 dana
19:50
Zbornica - Sezona 2 - 15. epizoda

15. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 12 dana
23:29
Zbornica - Sezona 2 - 16. epizoda

16. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 13 dana
20:12
Zbornica - Sezona 2 - 17. epizoda

17. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 14 dana
20:40
Zbornica - Sezona 2 - 18. epizoda

18. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 15 dana
22:00
Zbornica - Sezona 2 - 19. epizoda

19. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 16 dana
20:12
Zbornica - Sezona 2 - 20. epizoda

20. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi.  Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.
Dostupno još 17 dana
20:05
Zbornica - Sezona 2 - 21. epizoda

21. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 18 dana
21:49
Zbornica - Sezona 2 - 22. epizoda

22. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu? U režiji Đorđa Stanimirovića, prema scenariju Vladimira Đurđevića i ideji Nenada Iliča snimljena je humoristična serija koja prati događaje u školi, đake i profesore, koji su, unatoč tome što misle učenici, samo obični ljudi s uobičajenim problemima, dvojbama, nesigurnostima, poput svih drugih ljudi.  Neki su duhoviti i veseli, drugi su ambiciozni i gnjavatori, treći brižni i osjećajni, ali prije svega obični ljudi, snažni i strogi, ali ponekad uplašeni i zabrinuti. Kako ističe Dejan Luketić, koji tumači profesora matematike Lazara Matića, to je priča o učiteljima iza scene. Osim Luketića, uloge su ponijeli Gorica Popović, Katarina Žutić, Jovana Balašević, Anka Gaćeša, Paulina Manov, Nebojša Ilić, Zoran Cvijanović, Miloš Samolov, Đuro Brstina i Marko Nikitović.
Dostupno još 19 dana
20:18
Zbornica - Sezona 2 - 23. epizoda

23. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 21 dana
20:03
Zbornica - Sezona 2 - 24. epizoda

24. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 22 dana
19:52
Zbornica - Sezona 2 - 25. epizoda

25. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 23 dana
21:54
Zbornica - Sezona 2 - 26. epizoda

26. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 24 dana
21:36
Zbornica - Sezona 2 - 27. epizoda

27. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 25 dana
20:44
Zbornica - Sezona 2 - 28. epizoda

28. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 26 dana
21:33
Zbornica - Sezona 2 - 29. epizoda

29. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 27 dana
20:16
Zbornica - Sezona 2 - 30. epizoda

30. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
Dostupno još 27 dana
20:22
Zbornica - Sezona 2 - 31. epizoda

31. epizoda

Što se zbiva u prostoriji u koju običan školarac nikada nije kročio? Kada zvono oglasi kraj sata učitelji odlaze u zbornicu kako bi se odmorili i pripremili za idući sat, no jeste li se ikada zapitali što se doista zbiva u predahu između školskih sati? Učenike zanima što se zbiva u toj tajanstvenoj sobi, o čemu profesori pričaju, znaju li doista što se zbiva u razredu i rade li nekakav lukavi, grandiozni plan? Možda je to razlog zašto neki kasne na sat nakon što zvono oglasi njegov početak? Je li to neka kontrolna soba u kojoj se nadzire škola? Osim toga, kakvi su profesori u zbornici, ponašaju li se oni isto kao u razredu?
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