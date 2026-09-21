2026 Br. epizoda: 1

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!

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