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Zuffa Boxing 11 ,

2026 Epizoda 0

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!

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  • 2026

51:41
Zuffa Boxing 11 - 2026 - Johnny Fisher vs Michael Pirotton

Johnny Fisher vs Michael Pirotton

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!
47:30
Zuffa Boxing 11 - 2026 - Craig Richards vs Radivoje Kalajdzic

Craig Richards vs Radivoje Kalajdzic

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!
45:06
Zuffa Boxing 11 - 2026 - Louis Greene vs Lee Cutler

Louis Greene vs Lee Cutler

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!
16:18
Zuffa Boxing 11 - 2026 - Kayla Allen vs Edina Kiss

Kayla Allen vs Edina Kiss

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!
47:36
Zuffa Boxing 11 - 2026 - Cesar Mateo Tapia vs Leo Ruiz

Cesar Mateo Tapia vs Leo Ruiz

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!
15:44
Zuffa Boxing 11 - 2026 - Alex MacMillan vs Guillaume Azagier

Alex MacMillan vs Guillaume Azagier

Zuffa Boxing 11 donosi veliki boksački spektakl iz Copper Box Arene u Londonu, a glavne borbe večeri predvode okršaji Johnnyja Fishera i Michaela Pirottona u teškoj kategoriji, Craiga Richardsa i Radivoje Kalajdzica te Leeja Cutlera i Louisa Greenea. Ovi glavni eventi večeri donose kombinaciju iskusnih boksača i uzbudljivih dvoboja koji će obilježiti ovu priredbu. Zuffa Boxing 11 okuplja vrhunske profesionalne borce i donosi večer punu napetih mečeva, snažnih udaraca i vrhunskog boksa iz Londona. Zuffa Boxing 11 gledajte uživo u subotu, 26.09. na Voyo!

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