Zuffa Boxing 12 - 2026 - Kayla Allen vs. Julia Igel

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Zuffa Boxing 12 ,

2026 Epizoda 0

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.

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  • 2026

47:54
Zuffa Boxing 12 - 2026 - Denzel Bentley vs. Shane Mosley Jr.

Denzel Bentley vs. Shane Mosley Jr.

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.
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14:06
Zuffa Boxing 12 - 2026 - Da'Mazion Vanhouter vs. Ivan Balaz

Da'Mazion Vanhouter vs. Ivan Balaz

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.
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44:01
Zuffa Boxing 12 - 2026 - Chris Billam-Smith vs. Chev Clarke

Chris Billam-Smith vs. Chev Clarke

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.
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41:58
Zuffa Boxing 12 - 2026 - Lucas Roehrig vs. Connal McDonald

Lucas Roehrig vs. Connal McDonald

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.
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29:04
Zuffa Boxing 12 - 2026 - Sam Hickey vs. Amaury Massenaux

Sam Hickey vs. Amaury Massenaux

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.
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23:56
Zuffa Boxing 12 - 2026 - Kayla Allen vs. Julia Igel

Kayla Allen vs. Julia Igel

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.
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