Zuffa Boxing 12 - 2026 - Chris Billam-Smith vs. Chev Clarke

2026 Epizoda 0

Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.

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