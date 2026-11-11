Zuffa Boxing 12 - 2026 - Denzel Bentley vs. Shane Mosley Jr.

Zuffa Boxing 12 ,
Zuffa Boxing 12 vraća se u londonsku Copper Box Arenu s uzbudljivim programom koji predvodi borba u kruzer kategoriji. U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom "Chev" Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže u amaterske dane kada je Clarke čak dvaput slavio protiv Billam-Smitha. Billam-Smith traži poravnanje starih računa i povratak prema naslovu, a Clarke želi dokazati da dominacija iz amaterskih dana vrijedi i u profesionalnom ringu. Uzbudljivo će biti i u sunaslovnoj borbi večeri u kojoj britanski srednjaš Denzel Bentley ulazi u ring protiv Amerikanca Shanea Mosleya Jr.-a, sina legendarne boksačke ikone Shanea Mosleya. Publiku u Londonu očekuje i obračun u poluteškoj kategoriji između Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova.Prikaži više
2026Zuffa Boxing 12 donosi vrhunsku boksačku večer iz londonske Copper Box Arene! U glavnoj borbi večeri bivši svjetski prvak u kruzer kategoriji Chris Billam-Smith odmjerit će snage s britanskim olimpijcem Cheavonom Clarkeom. Njihovo rivalstvo seže još u amaterske dane, kada je Clarke dvaput slavio protiv Billam-Smitha. U sunaslovnoj borbi britanski srednjaš Denzel Bentley suočit će se s Amerikancem Shaneom Mosleyjem Jr., sinom boksačke legende Shanea Mosleyja. Zuffa Boxing 12 donosi i okršaj Zacha Parkera i neporaženog Umara Dzambekova u poluteškoj kategoriji. Ne propusti Zuffa Boxing 12 u subotu, 7.11. uživo na Voyo!Žanr: sportDržava: Velika Britanija