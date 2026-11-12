Zuffa Boxing 13 - najava

Najava Epizoda 0

Zuffa Boxing 13 donosi vrhunski boksački spektakl 14. studenoga 2026. u Rijadu, Saudijskoj Arabiji! U glavnoj borbi večeri aktualni WBC-ov prvak srednje kategorije Carlos Adames odmjerit će snage s Velšaninom Geromeom Warburtonom, koji stiže nakon dvije uzastopne pobjede. U sunaslovnoj borbi bivši svjetski prvak Jason Moloney suočit će se s opasnim meksičkim nokauterom Andresom Teranom, dok će Francuz Bruno Surace pokušati zaustaviti neporaženog Poljaka Kamila Bednareka. Tko će slaviti u okršajima vrhunskih boksača? Ne propusti Zuffa Boxing 13 u subotu, 14.11. na Voyo!

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