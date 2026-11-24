2026 Epizoda 0

Zuffa Boxing 13 donio je vrhunski boksački spektakl 14. studenoga 2026. u Rijadu, Saudijskoj Arabiji! U glavnoj borbi večeri aktualni WBC-ov prvak srednje kategorije Carlos Adames odmjerio je snage s Velšaninom Geromeom Warburtonom, koji je stigao nakon dvije uzastopne pobjede. U sunaslovnoj borbi bivši svjetski prvak Jason Moloney suočio se s opasnim meksičkim nokauterom Andresom Teranom, dok je Francuz Bruno Surace pokušao zaustaviti neporaženog Poljaka Kamila Bednareka. Tko je slavio u okršajima vrhunskih boksača? Ne propusti Zuffa Boxing 13 održan u subotu, 14.11. na Voyo!

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