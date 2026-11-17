'Zvijer' je napeti akcijski horor redatelja Baltasara Kormákura s Idrisom Elbom u glavnoj ulozi. Nakon smrti supruge, dr. Nate Samuels sa svojim kćerima odlazi u Južnu Afriku kako bi se ponovno povezao s obitelji. U rezervatu Mopani dočekuje ih stari prijatelj Martin, no njihov odmor ubrzo se pretvara u borbu za život. Kada se nađu na meti krvoločnog lava, Nate mora učiniti sve kako bi zaštitio svoje kćeri i izvukao ih iz divljine. Uz spektakularne prizore afričke prirode i napetu akciju, 'Zvijer' donosi uzbudljivu priču o preživljavanju, obiteljskim odnosima i granici između lovca i lovine.

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