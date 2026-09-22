Najbolje europske reprezentacije ponovno se susreću u Ligi nacija 2026., natjecanju koje donosi velike dvoboje, borbu za prestiž i važne bodove. Sve utakmice Lige nacija na Novoj TV pratite uživo na platformi Voyo.
Liga nacija 2026. na Novoj TV
Liga nacija na Novoj TV: Češka - Hrvatska - najava
Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Engleska - najava
Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Španjolska - najava
Liga nacija na Novoj TV: Engleska - Hrvatska - najava
Liga nacija na Novoj TV: Hrvatska - Češka - najava
Liga nacija na Novoj TV: Španjolska - Hrvatska - najava